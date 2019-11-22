Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

22.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:20
Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 31 Mısır, 7 Pakistan ve 3 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü B.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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