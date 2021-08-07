TEKİRDAĞ'DA 400 KEKLİK DOĞAYA SALINDI
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TEKİRDAĞ'DA 400 KEKLİK DOĞAYA SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlardaki dengenin korunması amacıyla Şarköy Uçmakdere mevkisinden 400 çil kekliği doğaya bıraktı.

TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlardaki dengenin korunması amacıyla Şarköy Uçmakdere mevkisinden 400 çil kekliği doğaya bıraktı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Afyonkarahisar Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan ve Tekirdağ sınırlarında salımı planlanan 800 çil keklikten 400'ü, kente getirildi. Nesli tükenmekte olduğu için Afyonkarahisar'da üretilen ve ülke genelinde doğaya bırakılan çil keklikler, kene ve süne gibi zararlılarla mücadele edip, doğanın dengesini sağlıyor. Özel kafeslerle getirilen 400 çil keklik, Şarköy'deki Uçmakdere mevkisinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın da katıldığı programla doğaya salındı. Vali Yıldırım, Buradaki hayvan varlığını artırmaya gayret ettiğimiz için salıyoruz. Bu keklikler, Afyon Şuhut ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün kümeslerinde ve üretme çiftliklerinde üretiliyor. Türkiye'nin pek çok yerinde bunlar doğaya salınıyor. İnşallah bunların sayıları artar, doğaya alışırlar. Arkadaşlarımız yer yer gerek yemlik gerek suluklar bırakıyorlar. Bu tedbirler, hayvanların kendilerini beslemesi sağlayacaktır. İnşallah bu çabalar doğadaki hayvan varlığını artırır. Bir taraftan bozulan doğayı düzetmiş oluruz, diye düşünüyoruz. Onun için burada bugün bu faaliyeti yaptık dedi.

TEKİRDAĞ'DA 400 KEKLİK DOĞAYA SALINDI
TEKİRDAĞ'DA 400 KEKLİK DOĞAYA SALINDI
TEKİRDAĞ'DA 400 KEKLİK DOĞAYA SALINDI
TEKİRDAĞ'DA 400 KEKLİK DOĞAYA SALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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