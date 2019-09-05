Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı

Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.

05.09.2019 14:44
Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.


Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere mevkiinde bulunan boş ve çalılık arazide yangın çıktı. İsmail Topçu'ya ait 40 sandık arı kovanı ile Hasan Kılkış ve Gürol Özcan'a ait yaklaşık 100 adet sulama borusu kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.