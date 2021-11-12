Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu S.E, U.K, E.U ve Y.A'nın üst aramasında 31 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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