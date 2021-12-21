Tekirdağ'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Tekirdağ'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla şüpheli R.G'yi takibe aldı.

Şüphelinin Veliköy beldesindeki adresinde yapılan aramada 100 bin lira değerinde, hırsızlık sonucu elde edilen malzemeler ele geçirildi.

Çalıntı olduğu belirlenen 14 matkap, 14 taşlama makinesi, 6 şarjlı vidalama makinesi, 3 kaynak makinesi, 2 benzinli ağaç motoru ve jeneratör sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan R.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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