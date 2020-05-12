Tekirdağ'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak TEKİRDAĞ Valiliği'nce kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

TEKİRDAĞ Valiliği'nce kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Tekirdağ'da giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da değinilerek, "Bu kapsamda 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Büyükşehirlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması da Tekirdağ ilinde uygulanmayacaktır. Buna bağlı olarak hafta içinde açık olan yerler, anılan tarihlerde de aynı kurallarla açık olabileceklerdir. Tekirdağ ilinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması koronavirüs yayılması tehdidinin geçtiği anlamına gelmemektedir. Değerli hemşehrilerimizin kişisel hijyen, maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle öncelikle kendilerini ve çevrelerini korumaları, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA