Tekirdağ'da 4 günlük kısıtlamada "evlere çiçek servisi" yapılabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da 4 günlük kısıtlamada "evlere çiçek servisi" yapılabilecek

31.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:30
Tekirdağ'da 4 günlük kısıtlamada

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde evlere servis yapacak şekilde açık olacak.

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde evlere servis yapacak şekilde açık olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, kentte 31 Aralık saat 21.00 ila 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kararlar alındı.

Buna göre, 31 Aralık Perşembe günü 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü 10.00'a kadar Hıfzıssıhha Kurulları, simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama veya toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanları belirleyecek, buralara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak ve bu yerlere girişi engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirleri alınacak.

Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca vatandaşların bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının tam gün uygulanacağı günlerde sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00 ila 17.00 arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Karar kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak'ta cuma namazına gitmek isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Güven Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 4 günlük kısıtlamada "evlere çiçek servisi" yapılabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:37:43. #1.14#
title