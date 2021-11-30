Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 2 kişiden 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Zafer Mahallesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 4 bin 10 adet 300 milligramlık sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme neticesinde 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

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