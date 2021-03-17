Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi
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Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi

17.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:06
Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi

Tekirdağ il genelinde 4 bin personel ile korona virüs denetimi yapıldı.

Tekirdağ il genelinde 4 bin personel ile korona virüs denetimi yapıldı. Denetime katılan Vali Aziz Yıldırım, "Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır, onun için bizim biran önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım" dedi.

Tekirdağ merkez ve ilçeleri olmak üzere toplamda 11 ilçede Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan 4 bin kişi ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da katıldı.

Korona virüs denetimi kapsamında ekipler otogar, iş yerleri, kıraathaneler, bakkal, eczane gibi faaliyet gösteren birçok iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Vali Yıldırım'da iş yerleri sahipleri ve çalışanlarla bir süre sohbet ederek hijyen, maske ve mesafe konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

"Kırmızıdan kurtulmamız lazım"

Vali Aziz Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün yine denetimdeyiz hep birlikte, ama zannetmeyin ki sadece bizler denetimdeyiz. Bütün gün sürecek bir denetimimiz var. Bütün Türkiye'de 300 bin kişiyle bir denetim yapılıyor. İlimizde de şu anda 4 bin kişiyle denetimler devam ediyor. Bütün günde devam edecek bundan başka ayrıca denetimlerimizde olacak. Özellikle yeme-içme yerlerine farklı bir günde berber-kuaförlere, diğer bir günde mağazalara, AVM'lere bu şekilde otogarlara, toplu taşıma araçlarına, zaten emniyetimiz ve jandarmamız kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını mutlaka kontrol ediyorlar. Tabii ki bu arada biz şunu da vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Her şeyi kontrol ve denetim için yapılmamalıdır. Öncelikle kendileri için sonra sevdikleri ve aileleri için daha sonrada toplum için yapmaları gerekir. Herkes kendi kendinin bir kere denetmeni olmalıdır. Eğer biz denetliyoruz diye bir takım tedbirlere, alınan tedbirlere arkadaşlarımız, vatandaşlarımız riayet ediyor ve daha sonrada bunu bozuyorlarsa sayılarımızın artmaya devam etmesi kaçınılmaz olur. Biz bunu arzu etmiyoruz Tekirdağ'ımız için şöylede bir slogan geliştirdik. Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır, onun için bizim biran önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu tek başına bizim yapmamız, bizim sağlıkçılarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız inşallah. Eski günlerimize hep birlikte döneceğiz bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi
Tekirdağ'da 4 bin personelle korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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