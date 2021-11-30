Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title