Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.