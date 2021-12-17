Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir evde yaptığı aramada 360 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın bir evde yaptığı aramada 360 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çeşmeli Mahallesi'nde oturan S.Ş.'nin sahte içki üretip, sattığını belirledi. Evde arama yapan jandarma, şişe ve bidonlara doldurulmuş 40 litre rakı ve 320 litre şarap olmak üzere 360 litre sahte içki ile rakı kaynatma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Tekirdağ'da 360 litre 'sahte içki' ele geçirildi

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title