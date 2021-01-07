Tekirdağ'da 358 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da 358 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

07.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:52
Tekirdağ'da 358 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 358 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 358 litre kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerinde yapılan aramada, farklı türlerde 358 litre kaçak içki bulundu.

İş yeri sahibi A.M, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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