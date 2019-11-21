Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

21.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:42
Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Canhıdır Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu.


Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Araç sürücüsü G.Z. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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