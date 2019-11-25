Tekirdağ'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

25.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:36
Tekirdağ'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı 'ndeki uygulama noktasında durdurdu.


Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili organizatörlük yaptıkları tespit edilen İ.M.Ş. ve T.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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