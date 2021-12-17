Tekirdağ'da 320 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 320 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 320 litre sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, eve düzenledikleri baskında 320 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

MURATLI, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, eve düzenledikleri baskında 320 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde A.K.'nin yılbaşı nedeniyle evinde yüklü miktarda sahte içki üretimi yaptığı ihbarını aldı. Eve baskın yapan ekipler, aramada şişelere ve bidonlara doldurulmuş 100 litre sahte rakı, 220 litre sahte şarap ve rakı kaynatma düzeneği ele geçirdi. Sahte içkilere imha edilmek üzere el koyulurken, A.K. gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri

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