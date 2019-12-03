Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.



Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Araçların sürücüleri A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA