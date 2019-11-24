Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri Yurtbekler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sürücüsü M.A.T. ise gözaltına alındı.