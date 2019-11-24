Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

24.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:48
Tekirdağ'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Komutanlığı ekipleri Yurtbekler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü M.A.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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