Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanacak
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Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisinin sulanacağını, yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 89 milyon 23 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisi sulanacak
26.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:52

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisinin sulanacağını, yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 89 milyon 23 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği kaydedildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir."

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız da 2020 yılı sulama sezonunda Tekirdağ'da 31 bin 395 dekar tarım arazisinin sulanacağını, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 89 milyon 23 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, Tekirdağ'ın en önemli sulama projelerinin başında Karaidemir Barajı Hayrabolu Sulamasının geldiğini aktararak şunları kaydetti:

"İş kapsamında 25 bin130 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 70 milyon 941 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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