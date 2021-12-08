Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve sahte içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ş.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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