Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 300 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 300 litre sahte içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 300 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtpınar Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada 200 litre şarap, 100 litre el yapımı rakı ve rakı kaynatma düzeneği ele geçirildi.

Şüpheli A.K. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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