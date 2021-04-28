TEKİRDAĞ'DA 3 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir minibüste yaptığı aramada 3 tank içine konulmuş 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir minibüste yaptığı aramada 3 tank içine konulmuş 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını yönelik çalışmasında ilçede şüpheli kapalı kasa bir minibüs tespit etti. Takibe alınıp, durdurulan minibüste yapılan aramada içindeki 3 tank içinde 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı