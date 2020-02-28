Tekirdağ'da 3. şehidin evine de acı haber ulaştı
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Tekirdağ'da 3. şehidin evine de acı haber ulaştı

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:34
Tekirdağ'da 3. şehidin evine de acı haber ulaştı

'de rejim kuvvetleri tarafından unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Birhan Er'in 'daki baba ocağına acı ulaştı.


İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan evine acı haber verildi. Şehit askerin evinin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Marmaraereğilisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve askeri yetkililerin şehadet haberini ulaştırdığı aileye taziye ziyareti gerçekleştirildi. 112 acil sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bekletiliyor. Acı haberi alan şehidin komşuları da evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları astı.


Taziye sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da 3 şehidimiz var. Evlatlar anne ve babalarının evladı. Ancak şehitler hepimizin şehidi. Milletimize sabırlar diliyorum" dedi.


Şehit askerlerin cenaze namazı hakkında da konuşan Vali Yıldırım, "Hepsine tek tek tören yapmayı arzu ediyoruz. Tarihleri netleşince paylaşacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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