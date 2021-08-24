Tekirdağ'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Ergene ilçesinde bir otomobilde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ergene ilçesinde bir otomobilde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çorlu Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonrası bir otomobili durdurdu.

Ekipler, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ve 56 dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.T. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel