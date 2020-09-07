Tekirdağ'da 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi
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Tekirdağ'da 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi

Kapaklı ilçesinde 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildiTahliye edilen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına, Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.

Tekirdağ'da 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi
07.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:38

Kapaklı ilçesinde 3 okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi

Tahliye edilen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına, Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.

Tahliye edilen binalarda yapılacak güçlendirme çalışmalarının ardından tekrar eğitim ve öğretimin başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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