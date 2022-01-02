Tekirdağ'da 3 bin 240 litre kaçak şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 bin 240 litre ev yapımı şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 bin 240 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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