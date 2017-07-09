Tekirdağ'da 3 Ay Ormanlara Girmek Yasak

Tekirdağ Valiliği, orman yangınlarının önüne geçebilmek için 4 ilçede bulunan orman alanlarına girişi yasakladı.



Tekirdağ'da 2017 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı. Burada alınan kararın ikinci maddesi uyarınca Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa, Malkara, Çerkezköy ve Şarköy'deki birçok ormanlık alana girişler 30 Eylül 2017 tarihine kadar yasaklandı.



Komisyonun aldığı karar gereğince, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tescilli mesire yerleri (Kumbağ-Çamlık Mesire Yeri, Malkara Yolu Kınıklar Mesire Yeri, Yazır Göleti Şehir Ormanı) haricindeki Değirmenaltı Atatürk Ormanı, Kumbağ, Yeniköy, Yukarıkılıçlı, Aşağıkılıçlı, Avşar, Çanakçı, Yayabaşı, Ahmetçe, Akçahalil, Yazır Mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Malkara ilçesinde Deveci, Yenidibek, Teteköy, Sarıpolat, Haliç, Izgar, Yaylagöne, Yaylaköy, Çimendere, Ahmetpaşa, Emirali, Sağlamtaş, Çınaraltı Mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Çerkezköy ilçesinde İstasyon Mahallesi (Ambardere ve Kuşbahçe mevkii), Çerkezköy Tepeemlak Mahallesi sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Şarköy ilçesinde Kocaali, Kızılcaterzi, Yeniköy, Sofuköy, Gölcük, Yayaköy, Şenköy mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına ve ağaçlandırma sahalarına, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. Maddesi gereğince kuraklığın ve yangın riskinin en yüksek olduğu dönem olan 08 Temmuz 2017 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında görevliler dışında her türlü girişler yasaklandı. - TEKİRDAĞ