Tekirdağ'da 3 Araçta Hırsızlık

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 araçta hırsızlık olayı yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Yeni Çeşme Sokak'ta N.A'ya ait park halindeki 59 RD 010 plakalı hafif ticari araca giren hırsızlar, teyp, ehliyet ve ruhsatı çaldı. Aynı gece yaşanan diğer olaylarda ise, 2 ayrı otomobilden akü çalındı. Hırsızlar kayıplara karıştı.



Araç sahiplerinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ