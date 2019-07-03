Tekirdağ'da 3 araçta 64 kaçak yakalandı

TEKİRDAĞ'da konvoy halinde ilerleyen ve polis tarafından durdurulan 3 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göç ile Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan, Tekirdağ yönüne giden 3 hafif ticari araç ile 1 minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araçlardan 1'i TOKİ Konutları mevkiinde önü kesilerek durdurulurken, diğeri ise aydınlatma direğine çarparak durdu. Araç sürücüleri karanlıktan faydalanarak kaçtı. Minibüs ise takip sonucu Köseilyas köyü yakınlarında durduruldu. Araç sürücüsü yakalanarak, gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Kaynak: DHA

- Tekirdağ