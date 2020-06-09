Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
09.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkez Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yaptıkları kontroller sırasında, arka arkaya seyreden 3 araç şüphe üzerine durdurulup, arama yapıldı. Araçlarda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek istedikleri belirtilen 30 Fas ve 1 Cezayirli olmak üzere 31 göçmen yakalandı.Araç sürücüleri M.D., M.B. ve A.Y. gözaltına alınırken, göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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