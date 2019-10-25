Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Izgar Mahallesi yol ayrımında, 27 R 2293 plakalı minibüs ve iki otomobili durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.