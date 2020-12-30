Tekirdağ'da 280 litre sahte içki yakalandı
30.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:14
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde 280 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde 280 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde A.O.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada 30 litre sahte rakı ve 250 litre sahte şarap ele geçirildi.
Şüpheli A.O.A hakkında "sahte/kaçak alkollü içkiyi izinsiz ticari amaçla üretmek, bulundurmak, satmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf