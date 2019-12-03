Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

03.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:14
Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi

ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 28 şişe içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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