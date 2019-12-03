Tekirdağ'da 28 şişe kaçak içki ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 28 şişe içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.