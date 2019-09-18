Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

18.09.2019 14:58

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnanlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan ve Bangladeş uyruklu 28 kişi olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettiği iddiasıyla Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA