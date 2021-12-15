TEKİRDAĞ'DA 27 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; UYUŞTURUCU TACİRİ İNŞAAT USTASI GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA 27 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; UYUŞTURUCU TACİRİ İNŞAAT USTASI GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında 27 kilo esrar ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında 27 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu piyasaya süren inşaat ustası M.K., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde oturan inşaat ustası M.K.'nın Saray ve Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı M.K.'yı uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı. M.K.'nın Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise bodrum katında su bidonu, torba ve kavanozlar içerisinde 27 kilo esrar ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında başlatılan soruşturma süren M.K.'nın uyuşturucudan elde ettiği gelirle gayrimenkuller aldığı tespit edildi.

TEKİRDAĞ'DA 27 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; UYUŞTURUCU TACİRİ İNŞAAT USTASI GÖZALTINA ALINDI

TEKİRDAĞ'DA 27 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; UYUŞTURUCU TACİRİ İNŞAAT USTASI GÖZALTINA ALINDI

TEKİRDAĞ'DA 27 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; UYUŞTURUCU TACİRİ İNŞAAT USTASI GÖZALTINA ALINDI

TEKİRDAĞ'DA 27 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; UYUŞTURUCU TACİRİ İNŞAAT USTASI GÖZALTINA ALINDI

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