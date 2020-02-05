Tekirdağ'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

05.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:26
Tekirdağ'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahallesi'ndeki kontrol noktasında panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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