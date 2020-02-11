Tekirdağ'da 25 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü öldü

11.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:20

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 25 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalar sürerken, görgü tanıkları sürücünün otomobilini bilerek uçuruma sürdüğünü iddia etti.

?Olay, akşam saatlerinde ilçenin Marmara Denizi kıyısındaki Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 59 AAP 779 plakalı otomobil, 25 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yenine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ceset, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Görgü tanıklarından biri sürücünün bilerek otomobili uçuruma sürdüğünü öne sürüp, "Patinaj yaparak otomobili uçuruma doğru hızla sürdü" dedi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

- Tekirdağ