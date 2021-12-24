Çorlu'da 25 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Çorlu'da 25 litre sahte içki ele geçirildi

Çorlu'da 25 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince iki evde 25 litre sahte içki ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polis ekiplerince iki evde 25 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde iki evde arama yaptı.

Aramada bidon ve şişelerde 25 litre sahte içi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.A. ve İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da 25 litre sahte içki ele geçirildi

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