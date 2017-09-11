Tekirdağ'da 25 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da minibüsle kaçmaya çalışan 25 kaçak göçmen yakalanırken, kaçakları taşıyan sürücü gözaltına alındı.



Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Alatınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüs içerisinde 24 Suriye uyruklu, 1 Irak uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 25 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü İ.Ç. gözaltına alınarak hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak, çıkarıldığı adli makamlar tarafından 'Adli Kontrol' hükümleri uygulandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - TEKİRDAĞ