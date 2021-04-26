Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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