Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

24.10.2019 13:28
Tekirdağ'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.


Araçta yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Filistin, Suriye, Yemen, Lübnan, Mısır ve Bangladeş uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sürücü G.R. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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