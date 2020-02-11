Tekirdağ'da 245 litre sahte içki yakalandı

11.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:48

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 245 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı ev ve iş yerlerinde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 245 litre sahte içki ile 14 karton sigara ele geçirdi.

Bir ev ve bir iş yeri sahibine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA