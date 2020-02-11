Tekirdağ'da 245 litre sahte içki ele geçirildi

11.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:00

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 245 litre sahte içki ele geçirildi.



Tekirdağ il Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Ergene ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinde kaçak alkol yapan ve gümrük kaçağı içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Çalışmalar kapsamında tespit edilen ikamet ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 245 litre sahte içki ve 15 karton sigara ele geçirildi.



Operasyon kapsamında iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA