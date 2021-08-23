Tekirdağ'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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Tekirdağ'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Tekirdağ'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisi S.K., isimli zanlının Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fizikin ardından zanlı Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının yapılan sorgulamasında "hırsızlık, cinsel saldırı, kasten adam yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" başta olmak üzere 20 farklı suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan firari hükümlü S.K., cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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