Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
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Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Tekirdağ'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.

22.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:56
Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında halı saha maçı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile basın mensupları arasında halı sahasında dostluk maçı oynandı.

Öğretmenler ve kentte çalışan basın mensuplarından oluşan iki takım, "İyi ki Varsın Öğretmenim" pankartıyla sahaya çıktı.

Maçın başlama vuruşunu Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaptı.

Yaklaşık bir saat süren karşılaşma berabere bitti.

Maç sonunda öğretmen ve basın mensuplarına pasta ikram edildi.

Kaynak: AA
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