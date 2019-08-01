Tekirdağ'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolünde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili minibüs sürücüsü M.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA