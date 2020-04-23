Tekirdağ'da 23 Nisan'a özel muhteşem gece
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, 23 Nisan, Haber

Tekirdağ'da 23 Nisan'a özel muhteşem gece

Tekirdağ'da 23 Nisan'a özel muhteşem gece Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görsel şölen düzenlendi.

23.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:14
Tekirdağ'da 23 Nisan'a özel muhteşem gece

Tekirdağ'da 23 Nisan'a özel muhteşem gece

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görsel şölen düzenlendi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile 100. Yıl Mahallesinde platform kurularak ışıklar eşliğinde görsel şölen düzenlendi. Cadde boyunca balkonlara çıkan vatandaşlarda pencere ve balkonlara Türk Bayrakları asarak, platform alanında 23 Nisan Çocuk Bayramına ilişkin çalan şarkılara eşlik etti. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlarda bekleyen tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Bütün balkonlardaki vatandaşların hep birlikte İstiklal Marşını okumasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel bir konuşma yaparak, "Bu güzel gecede Ramazan ayının ilk günü olan bu güzel gecede bide 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Allah'a hamdolsun Allah bu milleti hiçbir zaman üzmesin. Başımızda bir korona illeti var biliyorum hepiniz sıkıldınız. Esnaflarımız zor durumda olanlarımız var. Yevmiye ile çalışan kardeşlerimiz var. Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi olarak topyekün bir çalışma başlattık. Bu illeti de yeneceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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