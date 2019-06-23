Tekirdağ'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Edirne seferini yapan trende düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İnanlı mevkisinde durdurulan trende arama yapan ekipler, Tunus, Fas ve Cezayir uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA