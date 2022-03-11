Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede duvardaki gizli bölmelerde 21 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde C.A'nın işletmesinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, duvarlardaki gizli bölmelere yerleştirilmiş 20 bini dolu 21 bin makaron, terazi ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan işletme sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.