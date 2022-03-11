Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da 21 bin makaron ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede duvardaki gizli bölmelerde 21 bin makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede duvardaki gizli bölmelerde 21 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde C.A'nın işletmesinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada, duvarlardaki gizli bölmelere yerleştirilmiş 20 bini dolu 21 bin makaron, terazi ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan işletme sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title