Tekirdağ'da 200 dekar anız alan kül oldu Tekirdağ'da 200 dekar anız alan kül oldu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde anız alanda meydana gelen yangında 200 dekar alan kül oldu.

Tekirdağ'da 200 dekar anız alan kül oldu TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde anız alanda meydana gelen yangında 200 dekar alan kül oldu. Yangın Süleymanpaşa ile Malkara İlçesi arasında bulunan Akçahalil Mahallesinde anız alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 200 dekar anız alanı zarar görürken, jandarma ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İHA