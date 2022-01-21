Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Haberler
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Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı Ülke genelinde eğitim-öğretimin yarıyııl tatiline girmesiyle Tekirdağ'da 200 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

TEKİRDAĞ - Ülke genelinde eğitim-öğretimin yarıyııl tatiline girmesiyle Tekirdağ'da 200 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da öğrenciler yarıyıl tatilinde karne almanın heyecanını yaşıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, sınıf öğretmenleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, Vali Yıldırım öğrencileri tek tek tebrik ederek çikolata ikramında bulundu.

Öğrenciler sınıflarında karnelerini alırken, öğrenci velileri de okul önlerinde büyük heyecanla çocuklarının dışarı çıkmasını bekledi.

Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, Güncel, Haber

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